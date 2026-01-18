MU : les mots forts de Rooney après la première réussie de Carrick

Le derby de Manchester était électrique ce samedi après-midi et a tenu toutes ses promesses. Pour sa première sur le banc des Red Devils, Michael Carrick avait rendez-vous face à l’ogre de Manchester City, sous les ordres de Pep Guardiola. Un duel de haute volée pour les deux équipes qui devaient permettre aux Cityzens de rester à hauteur d’Arsenal. Or, rien ne s’est passé comme prévu pour les visiteurs, puisque ce sont les Rd Devils qui sont imposés à Old Trafford, et de belle manière (2-0). Un résultat précieux pour les joueurs de Carrick qui a plu à de nombreux supporters. C’est notamment le cas d’un ancien homme du club, Wayne Rooney. Présent sur la BBC, la légende mancunienne a fait part de sa joie après ce choc remporté.

« Vous avez souvent entendu parler de l’ADN du club, spécialement de la part d’anciens joueurs. Eh bien, cette équipe a montré ce qu’était l’ADN de Manchester United ». Un propos qui démontre une certaine joie côté rouge, pas forcément présente avant le coup d’envoi au vu de l’adversité. Cette victoire large et sans amertumes, permet donc aux Red Devils de garder de l’espoir, de la conviction, mais surtout de se hisser à la cinquième position en Premier League juste derrière Liverpool (4e), et devant Chelsea (6e).