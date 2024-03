Bayern Munich : Kingsley Coman est de retour dans le groupe

Pour la première fois depuis le printemps 2010, le Klassiker entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se jouent que sans que l’un des deux clubs n’occupe la première place du championnat. Le choc de la Bundesliga se fera avec un retour de taille pour le Bayern. Après deux mois sans jouer, Kingsley Coman a été convoqué par Thomas Tuchel pour le match de demain. À deux mois et demi de l’Euro, l’international français s’est réjoui de son retour : « j’ai beaucoup travaillé pour revenir. Maintenant, je me sens bien et en forme. J’ai vraiment hâte de revenir sur le terrain ». Le Bayern devra toutefois faire sans deux joueurs majeurs.

Sorti sur blessure lors de la victoire du Bayern face à Darmstadt (5-2) avant la trêve, Harry Kane ne s’est toujours pas remis d’après son coach. Manuel Neuer ne sera pas non plus de la partie, lui victime d’une déchirure musculaire aux adducteurs lors de la trêve.