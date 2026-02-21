Les gros regrets de Paulo Fonseca sur son aventure ratée à l’AC Milan

Depuis janvier 2025, Paulo Fonseca fait les beaux jours de l’OL. Malgré une première demi-saison mi-figue mi-raisin, le coach portugais a remis tout le monde d’accord cette saison. Avec moins de moyens et de talent, le coach de 52 ans arrive à sortir le meilleur de son effectif et permet aux Gones d’être actuellement troisièmes de Ligue 1. Un constat qui dénote avec sa dernière aventure ratée du côté de l’AC Milan. Interrogé par The Athletic au sujet de cette expérience gâchée, Fonseca a fait part de ses gros regrets :

«J’avais besoin de plus de temps. Milan est un club incroyable et j’ai vraiment apprécié. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir eu le temps — leur proposition était de changer le jeu (pour un style plus expansif). Changer quelque chose qu’ils avaient depuis tant d’années n’est pas facile ; il faut du temps, surtout en Italie, où c’est encore plus difficile, presque impossible. Nous avons eu des matchs incroyables, jouant vraiment un bon football. Nous devions être plus constants, c’est vrai, mais changer quelque chose en Italie est vraiment difficile.»