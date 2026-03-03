Menu Rechercher
OM : Habib Beye fait le point sur Gouiri et son groupe disponible

Par Kevin Massampu - Valentin Feuillette
1 min.
Habib Beye @Maxppp
Marseille Toulouse

À la veille du quart de finale de Coupe de France entre l’OM et Toulouse, l’entraîneur marseillais Habib Beye a fait un point sur l’état de son groupe. Les Phocéens devront composer avec plusieurs absences pour ce rendez-vous important, dont l’attaquant Amine Gouiri qui n’est pas encore prêt à reprendre. Pour rappel, Pierre-Emile Højbjerg est suspendu, tandis que le jeune Tadjidine Mmadi est incertain après avoir ressenti une douleur à la cuisse.

« Gouiri ? Ça sera encore trop juste, il est en phase de réathlétisation, mais on va pas prendre de risques. On veut surtout qu’il revienne à 100%, mais on espère l’avoir pour le match de Toulouse en championnat. Tadjidine Mmadi ressent une douleur à la cuisse. Tandis que Pierre-Emile Hojbjerg est suspendu. Quinten Timber a l’épaule qui a un petit peu bougé». Avec la belle victoire contre l’OL, les Phocéens vont essayer de poursuivre leur rennaissance avec une belle qualification à la clef.

Pub. le - MAJ le
