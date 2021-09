LdC : Benjamin Mendy non inscrit dans la liste de Man City

Les 32 clubs engagés en Ligue des Champions ont tous communiqué leur liste. Cette année, pas vraiment de grosses surprises. Même à Paris où plusieurs cadres étaient menacés. Ainsi, Sergio Rico et Rafinha paient la surpopulation aux postes de gardien et de milieu. Juan Bernat, lui, est toujours en phase de reprise et son éviction ne laisse rien présager de bon sur son état.

Victime d’un problème cardiaque, Christian Eriksen n’a logiquement pas été retenu par l’Inter. L’avenir footballistique du Danois est toujours en discussion. En revanche, Manchester City a décidé de ne pas retenir Benjamin Mendy. Toujours aux mains de la justice, le Français doit gérer des accusations de viol. Enfin, Manchester United confirme qu’il ne compte plus du tout sur Phil Jones dont le dernier match officiel avec les Red Devils remonte au 26 janvier 2020.