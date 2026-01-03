Nice : Florian Maurice sort du silence après l’altercation avec les supporters

Florian Maurice, directeur sportif de l’OGC Nice, s’est exprimé pour la première fois depuis les incidents survenus le 30 novembre dernier, où il avait été pris à partie par des supporters mécontents. « Ça a été une période difficile, je ne vous le cache pas », a reconnu Maurice vendredi, lors de la présentation de la première recrue hivernale, Elye Wahi. Il a ajouté s’être « réfugié dans le travail, auprès de ma famille, au sein du club qui m’a beaucoup soutenu », insistant sur l’importance de ce soutien pour traverser ces moments compliqués.

Malgré ce contexte tendu, Maurice a affirmé rester pleinement mobilisé pour redonner de l’énergie à l’équipe. « Je suis là, je suis présent. Je vais me battre pour faire un mercato capable de ramener un peu de fun, un peu de soleil, un peu de joie et des victoires », a-t-il déclaré. À ses côtés, Jean-Pierre Rivère a estimé que Maurice avait été « un peu trop exposé », rappelant que la politique sportive repose avant tout sur un travail collectif. Depuis ces incidents, plusieurs joueurs, dont Terem Moffi et Jérémie Boga, ont porté plainte et sont actuellement en arrêt maladie, tandis que Nice occupe la 13e place du classement avant de recevoir Strasbourg ce samedi.