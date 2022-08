AS Roma : Georginio Winjaldum ne rejouera plus en 2022

Victime d'une fracture du tibia droit à l'entraînement, le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum savait qu'il allait être privé de la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec les Oranje puisqu'il faut plusieurs mois pour se remettre de cette blessure. Mais alors qu'il a l'occasion de se faire opérer, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain ne devrait finalement pas passer sur le billard.

En effet, à en croire les informations de Sky Sport Italia et de La Gazzetta dello Sport, l'international Oranje (86 sélections, 26 buts) aurait décidé de ne pas subir d'opération chirurgicale. Il devrait être absent des terrains 3 à 4 mois, et ainsi retrouver la compétition début 2023 sous le maillot giallorosso. Un coup dur pour le joueur, son entraîneur José Mourinho mais également pour le PSG, qui espère voir le club de la Louve lever son option d'achat de 8 M€ et ainsi se libérer d'un indésirable...