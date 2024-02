Cris dévoile la raison du grand retour en forme de l’OL

Ancienne gloire de l’Olympique Lyonnais où il a évolué entre 2004 et 2012, Cris (46 ans) poursuit actuellement sa carrière en tant qu’entraîneur. Libre depuis mai dernier et une expérience avec Versailles, l’ancien international brésilien (17 capes, 1 but) reste un suiveur attentif du club où il a évolué au point culminant de sa carrière et avec qui il a glané quatre Ligue 1. Alors que les Gones restent sur 6 victoires en 8 matches de Ligue 1 tout en remontant à la onzième place, celui qu’on surnomme "Le Policier" a valorisé la progression de l’équipe.

Interrogé par Téléfoot dimanche, il a aussi et surtout mis en valeur le comportement des supporters rhodaniens : «le plus important, je pense, ce sont les supporters. Même avec les difficultés du début de saison, ils ont été là. Ils étaient derrière cette équipe, car elle avait de la qualité.»