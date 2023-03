L’Algérie va accueillir un nouveau binational

Un point pour l’Algérie. D’après L’Équipe, Badredine Bouanani (18 ans) a décidé de représenter l’Algérie au plus haut niveau international à l’avenir. Un choix qui découle de plusieurs discussions avec l’actuel sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, et d’une longue réflexion, évidemment. Ses coéquipiers en club, à l’OGC Nice, Youcef Atal et Hicham Boudaoui, ont également joué un rôle dans cette prise de décision.

Révélation de la saison avec les Aiglons (3 passes décisives en 8 matchs de Ligue 1 cette saison), l’élément offensif avait représenté jusqu’ici la France dans les catégories jeunes, en U16, U18 et U19. Bouanani pourrait faire ses premiers pas en sélection en mars, avec l’Algérie, qui doit affronter le Niger (23 et 27 mars) pour les qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations.

