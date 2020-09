Encore un partenariat pour l'OM !

L’Olympique de Marseille enchaîne les annonces officielles. Ce n'est pas du mercato (même si la signature de Luiz Henrique devrait intervenir sous peu), mais après avoir affiché sa collaboration avec Relais Vert, le club phocéen vient d’officialiser la création du label OM records avec BMG.

« BMG est fier d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique avec le club français de football, l'Olympique de Marseille (OM), comprenant le lancement d'OM Records, un nouveau label de Rap, R&B et Pop. L’Olympique de Marseille est l'un des clubs préférés du pays depuis plus de 25 ans et reste la seule équipe française à avoir remporté la Ligue des champions. Le club connait un nouveau souffle depuis son rachat en 2016 par l'homme d'affaires américain Frank McCourt. OM Records deviendra le seul label de major à avoir son siège à Marseille, la deuxième ville de France, et bastion historique du hip-hop et du rap français depuis les années 1990. I AM et Fonky Family, - dont BMG représente les premiers albums dans son catalogue éditorial - ont par exemple commencé leur carrière à Marseille, ouvrant la voie aux générations d'artistes suivantes, tels que Psy 4 de la Rime, Soprano, Alonzo, puis Jul, Naps, YL, SCH, Soso Maness et tant d'autres. Ce nouveau partenariat fait de BMG le partenaire musical exclusif de l'OM pour tous ses projets et activités musicales. Il comprend également un accord de licence pour la Librairie Musicale de BMG que l'OM utilisera pour ses contenus internes et externes », indique le communiqué.