Real Madrid : le prix des billets pour le match contre Arsenal atteint un niveau historique

Nouveau record pour le Real Madrid, mais ce n’est pas sur le plan sportif que la Casa Blanca fait mieux que ses concurrents. Alors que les Merengues ont rendez-vous avec Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions, Marca a dévoilé le prix des billets pour la rencontre retour, qui se déroulera au Bernabéu. Et les tarifs annoncés vont de 125 euros pour les places les moins chères à 450 euros en tribune latérale, dépassant ainsi les 115 et 325 euros pratiqués contre Manchester City et l’Atlético cette saison. Même les 445 euros demandés l’an dernier contre City et le Bayern sont battus.

Fait surprenant : les 4 000 supporters d’Arsenal bénéficieront des billets les moins chers du stade, à 60 euros, en raison des tarifs imposés par l’UEFA pour la zone visiteurs. À titre de comparaison, le FC Barcelone affiche des prix allant de 159 à 359 euros pour son quart face à Dortmund à Montjuïc.