Rennes : la belle promesse Kamaldeen Sulemana

Conclue ce dimanche soir par une rencontre spectaculaire entre Montpellier et l'Olympique de Marseille (2-3), la première journée de Ligue 1 a offert son premier lot de buts (26 au total) mais certains d'entre eux restent un peu plus en mémoire aujourd'hui. Intentionnelle ou non, chacun en jugera par lui-même, la sublime frappe du gauche signée Gaëtan Laborde terminant dans la lucarne opposée de Steve Mandanda en fait d'ailleurs partie. Mais un peu plus tôt dans la journée, Kamaldeen Sulemana (19 ans) avait lui aussi régalé les supporters du Roazhon Park pour sa première apparition en Ligue 1 avec les Bretons. On jouait alors la 15e minute de jeu. Parfaitement lancé en profondeur par Flavien Tait, l'international ghanéen s'en allait mystifier Fortes d'un crochet dévastateur avant de déposer, à l'aide du poteau, un enroulé délicieux dans les buts de Leca.

Un profil explosif et polyvalent

«Je vois qu'il fixe Steven (Fortes) et, après, pour être très franc, je suis tellement loin du ballon que j'ai l'impression qu'elle va sortir. J'essaye toujours de voir ce que j'aurais pu faire de mieux, mais, pour le coup, je ne vais pas me flageller», avouait d'ailleurs le gardien lensois à l'issue de la rencontre. Et pour cause, il n'y avait pas grand-chose à faire si ce n'est applaudir ce bijou célébré d'un double salto, digne des Jeux Olympiques selon Benjamin Bourigeaud. Une chevauchée de 50 mètres qui n'est pas le seul fait d'armes du natif de Techiman dans cette rencontre.

Dévoreur d'espaces et constamment dans la percussion, Sulemana a poussé la défense lensoise dans ses retranchements. Doté d'une rapidité et d'un volume de jeu au-dessus de la moyenne, le feu follet rennais n'a jamais hésité à faire parler sa technique pour créer des décalages (4 dribbles réussis sur 7 tentés). Alliant vivacité et puissance, l'ailier des Rouge et Noir a souvent été recherché par ses coéquipiers. Positionné à gauche de l'attaque rennaise, l'international ghanéen (2 sélections) s'est également illustré par cette capacité à dézoner et créer un déséquilibre permanent pour la défense adverse. Capable d'évoluer à la pointe de l'attaque ou sur l'aile droite, il pourrait dès lors être associé à Jérémy Doku, profil similaire, et former un duo explosif dans les semaines à venir. À l'origine de bon nombre des mouvements offensifs du Stade Rennais ce dimanche, sa sortie précoce (58e) liée à son «manque de rythme» peut d'ores et déjà laisser rêveur et coïncide d'ailleurs avec une baisse de régime certaine des hommes de Bruno Genesio.

Le Stade Rennais sous le charme

Arrivé il y a seulement trois semaines en Ille-et-Vilaine et méconnu du grand public, l'ex-joueur de Nordsjaelland avait pourtant éclaboussé la Superligaen (première division danoise) de son talent la saison dernière (10 buts et 8 passes décisives en 29 matches). Et après moins d'une heure de jeu passée sur la pelouse du Roazhon Park, Kamaldeen Sulemana a déjà conforté les dirigeants rennais d'un tel investissement et son entraineur semble quant à lui sous le charme : «on a vu sa vitesse et sa percussion, mais aussi son adresse devant le but. Il est capable de faire ça avec son pied gauche. Et je l'ai trouvé très structuré sur l'aspect défensif, avec beaucoup d'efforts de replacement et de contre-pressing. C'est une première très encourageante.» Bien intégrée dans le vestiaire à en croire les propos de Bourigeaud : «c'est un jeune qui amène beaucoup de fraîcheur, d'insouciance. Il est très joyeux. C'est un plaisir de le voir sourire dès le matin», la nouvelle recrue du Stade Rennais pourrait bien être l'une des grandes révélations cette saison.