MU : Gustavo Poyet soutient Edinson Cavani

En fin de son contrat au PSG, Edinson Cavani n'a pas été prolongé et a décidé de s'engager à Manchester United. Et son arrivée en Premier League n'a pas vraiment été rose : critiqué de toutes parts par les observateurs, le Matador n'a pas eu l'occasion de montrer ses qualités, alors qu'il n'a pu jouer que 93 minutes avec les Red Devils (1 but).

Mais l'Uruguayen peut compter sur le soutien de l'un de ses compatriotes : Gustavo Poyet. Dans une interview au Daily Mail, l'ancien joueur de Chelsea et Tottenham est convaincu que la Premier League est un championnat qui conviendra à Cavani. « Je pense qu'il va être plus important pour Manchester United que les gens ne le pensent. Le football anglais est parfait pour les Uruguayens parce que nous sommes passionnés. Une fois que nous signons un contrat, nous l'oublions car la seule chose qui compte ensuite est de gagner. Les fans anglais adorent ça ».