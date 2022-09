Chelsea veut encore frapper fort au mercato d'hiver

La suite après cette publicité

Le mercato estival a été chargé pour Chelsea. Devant se renforcer après plusieurs départs importants comme Antonio Rüdiger et Andreas Christensen et se débarrassant définitivement ou pour la saison d'éléments plus secondaires (Timo Werner, Emerson Palmieri, Billy Gilmour, Romelu Lukaku, Marcos Alonso ou encore Michy Batshuayi), les Blues ont mis la main au chéquier et de façon agressive. Plus gros dépensier de l'été, le club londonien a ainsi déboursé environ 282 millions d'euros avec les arrivées de Wesley Fofana (Leicester), Marc Cucurella (Brighton), Raheem Sterling (Manchester City), Kalidou Koulibaly (Napoli), Carney Chukwuemeka (Aston Villa), Pierre-Emerick Aubameyang (FC Barcelone), Gabriel Slonina (Chicago) et Denis Zakaria (Juventus). Un recrutement massif donc, mais qui ne va pas freiner la fièvre acheteuse du club anglais et de son nouveau propriétaire Todd Boehly.

L'homme d'affaires américain entend de nouveau se distinguer sur le mercato dès le mois de janvier prochain. Auparavant, les Blues ont blindé leur star au poste de latéral droit Reece James (22 ans) avec un contrat de six ans à la clef pour un contrat de 250 000 livres sterling par semaine (290 000 euros). Il est devenu le défenseur le mieux payé de l'histoire du club londonien. Justement, la gestion des fins de contrats devient un sujet sensible pour Chelsea puisqu’outre Thiago Silva (37 ans), les Blues voient N'Golo Kanté (31 ans) et Jorginho (30 ans) arriver à un an de la fin de leur bail.

Une nouvelle charge pour Edson Alvarez et Arsen Zakahryan

Pouvant compter sur Mateo Kovacic comme élément clef, Chelsea ne dispose que d'éléments jeunes comme Conor Gallagher et Carney Chukwuemeka dans ce secteur de jeu ainsi que le polyvalent Ruben Loftus-Cheek. Le recrutement de Denis Zakaria en prêt en provenance de la Juventus a aussi ajouté en densité, mais les situations contractuelles de N'Golo Kanté et Jorginho posent question. Si leur prolongation est évidemment dans les petits tuyaux, le Français fait douter la direction londonienne pour sa situation physique tandis que Jorginho pourrait être tenté par un retour en Italie. Quoiqu'il advienne, l'Evening Standard explique que Chelsea va revenir à la charge en janvier pour deux joueurs qui n'ont pas pu être recrutés lors du dernier mercato.

Proposant pas moins de 50 millions d'euros pour Edson Alvarez qui a même séché l'entraînement pour rejoindre Chelsea, le club londonien a vu l'Ajax Amsterdam refuser, car le timing ne le lui laissait pas le temps d'aller chercher un remplaçant. Le milieu défensif mexicain de 24 ans capable aussi d'évoluer en défense centrale est la priorité des Blues qui apprécient aussi Romeo Lavia (Southampton) et Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven). Chelsea a aussi tenté en vain de recruter la pépite russe Arsen Zakharyan (19 ans). Prêt à lever la clause libératoire du joueur qui est de 15M€ et s'étant entretenu avec le Dynamo Moscou, Chelsea s'était heurté aux sanctions économiques liées à la guerre en Ukraine. Ne pouvant pas transférer les fonds du transfert vers la Russie, l'équipe de Thomas Tuchel va plancher au cours des prochains mois pour trouver une solution pour y parvenir. Été comme hiver, le mercato est chaud du côté de Stamford Bridge.