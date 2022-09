Incidents OGC Nice - FC Cologne : l'UEFA ouvre deux cas disciplinaires

En amont du match nul entre Nice et Cologne dans le cadre de la première journée de Ligue Europa (1-1), l'Allianz Riviera a été le théâtre de graves incidents opposant des hooligans de Cologne, venus en nombre pour assister à la rencontre, à des supporters azuréens. On dénombre 32 blessés, dont un grave qui n'est plus en urgence absolue après avoir fait une chute de 5 mètres.

La suite après cette publicité

Après l'ouverture par le parquet de Nice de trois enquêtes afin d'identifier les auteurs des infractions pour «violences en réunion aux abords et à l'intérieur de l'Allianz Riviera, dégradations et jets de fumigènes», selon Xavier Bonhomme, le procureur de la République de Nice, l'UEFA réagit également en annonçant, ce vendredi après-midi, l'ouverture de deux cas disciplinaires. Dans un communiqué relayé par L'Équipe, des «jets d'objets, usage de fumigènes, incidents en tribunes, identification de personnes responsables» ou encore «blocage de passages publics», sont retenus contre le club niçois. Les charges retenues contre Cologne sont des «jets d'objets, usage de fumigènes et incidents en tribunes». Les deux clubs sont sous la menace de sanctions de la commission de discipline de l'UEFA.