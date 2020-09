OL : Rudi Garcia regrette le départ de Pierre Kalulu

Alors que Rafael est parti à Istanbul Basaksehir et que Kenny Tete devrait se retrouver à Fulham, l'Olympique Lyonnais va se retrouver avec le seul Léo Dubois comme latéral droit. Une situation surprenante pour l'OL qui avait jusqu'à présent trop d’éléments dans ce secteur. Présent en conférence de presse, le coach des Rhodaniens, Rudi Garcia est revenu sur cette situation. Il a notamment regretté le départ de Pierre Kalulu à l'AC Milan alors que le poste de doublure lui était promis et qu'il a fait le maximum avec Juninho pour le conserver.

«Dommage que Pierre Kalulu soit parti à Milan car la place était toute prête comme on lui avait promis avec Juninho. Je souhaite bonne chance à Rafa et Kenny. On travaille à droite et on verra dans le groupe de National 2 s'il y a un jeune prometteur. J'attendrais de voir le groupe de la Nationale 2 pour faire des choix» a annoncé l'ancien coach de Lille, l'AS Roma et l'Olympique de Marseille.