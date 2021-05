PL : Liverpool et West Ham assurent face à Burnley et West Brom

En Angleterre, deux matches de la 37e journée de Premier League se disputaient ce mercredi soir à partir de 21h15 heure française. Liverpool (5e, 63 pts) et West Ham (7e, 59 pts), respectivement opposés à Burnley (17e, 39 pts) et West Brom (19e, 26 pts), jouaient très gros dans la course à l'Europe. Les Reds pouvaient passer quatrièmes en cas de succès, tandis que les Hammers pouvaient doubler Tottenham.

La suite après cette publicité

Sur la pelouse de Turf Moor, les hommes de Jürgen Klopp s'imposaient facilement sur le score de 3-0 grâce à Firmino (43e), Phillips (52e) et Oxlade-Chamberlain (88e). Les Reds prenaient donc la quatrième place à Leicester, avec le même nombre de points mais une meilleure différence de buts. Enfin, à The Hawthorns, West Ham faisait le boulot avec un succès 3-1 pour s'installer au sixième rang.

Le classement de Premier League ici.