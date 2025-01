Man City prêt à offrir 60 M€ pour Omar Marmoush

Deuxième meilleur buteur de Bundesliga derrière Harry Kane et co-meilleur passeur, Omar Marmoush est la sensation de la première partie de saison en Allemagne, d’autant qu’il avait rejoint l’Eintracht Francfort libre de tout contrat en provenance de Wolfsbourg. Et sa réussite en fait l’un des joueurs les plus courtisés sur le marché des transferts. Manchester City a d’ailleurs décidé de passer à l’action, comme nous vous l’avons révélé.

Et selon le Daily Telegraph, après avoir d’abord envisagé un transfert l’été prochain, le club mancunien est finalement désireux de le recruter dès cet hiver. Et pour cela, il va lâcher une première offre à hauteur de 60 M€. Marmoush est jugé comme la solution offensive idéale pour pallier les carences observées ces dernières semaines dans la créativité notamment. Mais l’Eintracht Francfort ne sera pas facile à convaincre, puisque Marmoush est arrivé cet été et dispose d’un contrat jusqu’en 2027.