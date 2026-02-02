OM : les premiers mots de Tochukwu Nnadi

Grosse journée à Marseille en ce dernier jour du mercato hivernal. Outre Himad Abdelli, arrivé quelques minutes plus tôt, c’est le milieu de terrain nigérian Tochukwu Nnadi qui a débarqué à Marseille pour s’engager avec l’OM, en provenance de Zulte Waregem.

La suite après cette publicité

«Je suis content d’être ici. C’est mon premier jour en France. Je suis ici pour jouer au football et me battre pour l’équipe. C’est mon ambition», a-t-il déclaré. Dans le sens des départs, Angel Gomes passe sa visite médicale avec Wolverhampton.