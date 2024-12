PSG : Luis Enrique n’est pas satisfait de son effectif

Souvent interrogé sur la teneur de son effectif et notamment sur l’absence de numéro 9 de poids, Luis Enrique a toujours assuré qu’il était ravi de son équipe. «Je n’ai pas de manque de joueur. Je suis très satisfait du mercato que nous avons fait et, à partir de là, on va développer au mieux l’équipe pour pouvoir résoudre nos problèmes.»

Cependant, depuis la défaite parisienne face au Bayern Munich, ça tire dans tous les sens au PSG. Les joueurs seraient mécontents de leur entraîneur, et ce dernier aurait aussi ses griefs. Selon RMC Sport, le technicien espagnol n’est pas complètement satisfait de son effectif. Les postes à étoffer côté parisien sont connus (ailier, latéral gauche, attaquant), reste à savoir si Luis Enrique verra des renforts arriver cet hiver.