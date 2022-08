Manchester City se lance sur le dossier Sergio Gomez

La suite après cette publicité

Alors que Marc Cucurella a longtemps été la priorité de Manchester City au poste de latéral gauche, la situation s'est compliquée et les Mancuniens étudient d'autres pistes désormais. Les noms d'Alejandro Grimaldo (Benfica) et Borna Sosa (Stuttgart) ont été évoqués, mais c'est un autre élément qui pourrait arriver du côté des Sky Blues.

D'après The Athletic, la formation de Pep Guardiola serait en négociations avec Anderlecht pour Sergio Gomez (21 ans). Ancien du FC Barcelone et du Borussia Dortmund, l'international U21 espagnol (9 capes, 6 buts) sort d'une saison pleine avec les Mauves (7 buts et 15 offrandes en 49 matches) et fait preuve d'une grande polyvalence. Un profil qui correspond aux pépites que Pep Guardiola aime développer.