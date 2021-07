Sinaly Diomandé double la mise pour l'OL contre Villefranche Beaujolais (Live)

44e | C'est Thiago Mendes qui tente sa chance, quelques mètres devant la surface caladoise, mais son pied droit est défaillant. Le ballon passe largement au-dessus du but de Jean-Christophe Bouet.

43e | Grosse faute de Jimmy Nirlo sur Habib Keita, qui offre un coup franc intéressant à l'OL.

40e | Malcolm Barcola sauve l'OL !

Adrian Dabasse avait au bout du pied le ballon du 2-1, mais il perd son duel avec Malcolm Barcola, auteur d'une parade décisive !

38e | Sinaly Diomandé double la mise pour l'OL (2-0) !

Sur le corner frappé par Florent Da Silva, malgré trois coups de tête, Villefranche n'arrive pas à éloigner le danger de sa surface. C'est Sinaly Diomandé qui se couche parfaitement et place une reprise puissante que Bouet ne peut qu'effleurer.

37e | Centre de Youssouf Koné, envoyé depuis la gauche, sur lequel Bradley Barcola s'efface pour laisser sa chance à Islam Slimani. Il faut une intervention d'un défenseur caladois pour empêcher l'attaquant de l'OL de reprendre.

35e | De moins en moins d'espaces pour les Lyonnais, qui ont de moins en moins de solutions devant.

32e | Habib Keita lance Islam Slimani un tout petit peu tard et l'international algérien ne peut célébrer un doublé, car signalé en position de hors jeu.

30e | Faux rythme dans cette rencontre amicale, sans grosses opportunités et avec un ballon qui change constamment de propriétaire.

28e | On entend les supporters lyonnais qui donnent de la voix. Le stade est pour le moment très peu garni.

25e | Sur sa perte de balle, Florent Da Silva a été touché à la cheville. Il souffre au sol et les soigneurs interviennent. Le joueur sort en boitillant.

23e | Parade de Malcom Barcola !

Florent Da Silva se fait subtiliser le ballon au milieu et la contre-attaque caladoise est lancée. Simon Elisor file balle au pied et déclenche un tir bien ajusté que Malcom Barcola détourne d'une belle horizontale côté gauche.

21e | Opportunité pour Bradley Barcola !

Barcola profite d'un ballon remisé mollement de la tête en retrait par Renaut vers son gardien. Le jeune attaquant lyonnais dépose Bouet, mais perd l'équilibre et ne peut terminer dans le but vide.

20e | Petite alerte devant le but lyonnais, où Youssouf Koné est pris dans son dos par Elisor. Sinaly Diomandé n'avait pu intervenir sur le centre bien déposé au second poteau par Pagerie.

19e | Tentative de jeu court et rapide en une touche entre Barcola, Florent Da Silva et Samuel Bossiwa. C'est bien tenté, même si la défense caladoise intervient.

18e | Islam Slimani avait marqué face à Bourg-en-Bresse, le week-end dernier. Le voilà de nouveau buteur face à Villefranche.

16e | Islam Slimani ouvre le score (1-0) !

Passe caladoise interceptée par Thiago Mendes devant la surface. Le ballon arrive dans les pieds de Slimani, qui le pique devant Jean-Christophe Bouet. Jimmy Nirlo tente de sauver sur sa ligne mais ne peut qu'accompagner le ballon dans le but !

15e | Bonne sortie de Jean-Christophe Bouet, venu capter le ballon au sol devant Islam Slimani.

13e | Samuel Bossiwa n'arrive pas à déborder côté droit. Un ballon mal emmené pied gauche alors qu'Islam Slimani le réclamait au centre. Sortie de but.

11e | Sur la touche, Peter Bosz donne ses consignes, en français. "Sur le côté et en profondeur."

10e | Une faute de Koné, un coup franc pour Villefranche et l'occasion pour Malcom Barcola, 22 ans, de toucher son premier ballon dans le but lyonnais.

9e | On sent une volonté de poser le jeu et de faire circuler le ballon sans balancer du côté des troupes d'Hervé Della Maggiore. C'est propre.

8e | Pas de faute ? Adrien Pagerie est en retard sur Samuel Bossiwa et vient le tacler par derrière. Le joueur de Villefranche ne touche pas le ballon, mais l'arbitre ne siffle pas.

7e | Les Lyonnais disposent de beaucoup d'espaces sur les phases offensives, face à une défense caladoise à trois.

6e | L'intervention salvatrice de Jimmy Nirlo, venu tacler devant Thiago Mendes, qui servi par Keita dans la surface caladoise a tardé à déclencher !

5e | Bonne passe de Samuel Bossiwa, qui cherche Islam Slimani mais ne le trouve pas dans la surface caladoise.

4e | Tentative de frappe de Florent Da Silva, depuis l'entrée de surface, mais il est contré. Le ballon arrive sur Bradley Barcola, qui cherche à le recentrer. Bon tacle de Jimmy Nirlo dans ses six mètres.

3e | Qu'elle est donnée tardivement cette passe dans la profondeur pour Simon Elisor, arrivé en prêt d'Ajaccio il y a quelques jours, côté Villefranche.

2e | Le ballon navigue dans les pieds des Lyonnais. La recrue du Stade Rennais, Damien Da Silva, n'hésite pas à se porter aux avant-postes.

1ère | Le FC Villefranche Beaujolais engage au Groupama Stadium ! C'est parti pour le 2e match de préparation de l'OL, ère Bosz.

Coup d'envoi imminent !

18h28 | Kévin Renaut, défenseur central de son état, et Islam Slimani sont capitaines.

18h27 | 3-5-2 pour Villefranche, qui évoluera en bleu en cette fin d'après-midi.

18h26 | Les joueurs pénètrent sur la pelouse du Groupama Stadium.

18h12 | L'OL en blanc

La feuille de match, côté OL

L'OL de Bosz a débuté par une victoire probante

Pour la première du coach Peter Bosz, l’Olympique Lyonnais s’est facilement imposé en amical (5-1) face à Bourg-en-Bresse Péronnas, pensionnaire de National 1, sur la pelouse du stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jailleu. De retour de l'Atlético, Moussa Dembélé s’était offert un doublé. Le jeune Bradley Barcola, titulaire cet après-midi, s'était distingué.

L'adversaire : Villefranche Beaujolais

Pensionnaire de National 1, le FC Villefranche Beaujolais, installé à 30 km au nord de Lyon, est un club partenaire de l'OL. Belle surprise de la fin de saison dernière en National, les Caladois avaient atteint les barrages d'accession à la Ligue 2, vainqueurs à l'aller mais battus par Niort au retour. Il s'agit du 3e match de préparation des troupes d'Hervé Della Maggiore, qui cet été ont été battus par Grenoble (3-2) avant de disposer du Puy (1-0).

17h55 | Les Lyonnais sortent à l'échauffement

17h45 | Da Silva, Mendes, Slimani et les autres

Peter Bosz a prévu deux groupes distincts pour aborder les deux matches du soir. Face à Villefranche, trois cadres accompagnent une foule de jeunes. Le technicien néerlandais aligne un 4-3-3, où l'on retrouve Malcolm Barcola dans le but et son frère, Bradley, aux avant-postes, accompagné par Samuel Bossiwa et Islam Slimani. Défense composée de Titouan Thomas, Damien Da Silva, Sinaly Diomandé et Youssouf Koné. Au milieu, le Brésilien Thiago Mendes est accompagné par les jeunes Florent Da Silva et Habib Keita.

17h30 | Bienvenue au Groupama Stadium !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre amicale opposant l'Olympique Lyonnais au FC Villefranche Beaujolais (N1). Coup d'envoi prévu à 18h30.