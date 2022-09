Liga : le Real Madrid s'offre le Real Betis et reste leader

Trois victoires en trois journées. Voilà le bilan du Real Madrid et du Real Betis depuis le début de la saison. Mais ce samedi, au moins une des deux formations royales allaient mettre un terme à sa belle série, sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Pour l'occasion, Carvajal, Militao, Alaba et Mendy étaient en défense, derrière un trio Modric-Tchouameni-Camavinga. Devant, Vinicius Jr. et Rodrygo accompagnaient Benzema. Côté andalou, Iglésias débutait en pointe devant Juanmi, Fekir et Canales.

La suite après cette publicité

Et la partie démarrait très mal pour les Vert et Blanc. Après pourtant un début de partie en leur faveur, Alaba envoyait une belle passe en profondeur vers Vini Jr. Le Brésilien décochait un lob subtil qui devançait Silva, sorti trop tard de ses cages (1-0, 9e). Quelques instants plus tard, le Real Betis perdait Fekir, sorti à la 11e minute après avoir été touché à la cuisse lors d'un contact avec Carvajal. Pourtant, il n'a fallu que quelques minutes aux Verdiblancos pour égaliser. Moreno jouait vers Iglésias, ce dernier pouvait remettre vers Canales, qui trompait un Courtois pas exempt de tout reproche (1-1, 17e).

Le Real Madrid a toujours autant de mental

Après avoir concédé l'égalisation, les Merengues poussait avant la mi-temps. Rodrygo, Tchouaméni et Benzema, dont la frappe manquait le cadre (24e), ne parvenaient pas à trouer les filets de Silva. Au retour des vestiaires, Benzema, encore lui, se retrouvait seul devant les buts après un centre de Rodrygo, dévié par Silva. Le Français ne pouvait que reprendre de la cuisse et manquait alors le cadre (52e). Et finalement, alors que le Betis revenait peu à peu dans son match, Valverde trouvait Rodrygo dans la surface. Le Brésilien pouvait reprendre et redonner l'avantage aux Blancs (2-1, 65e).

Et Rodrygo aurait même pu s'offrir un doublé avec une reprise qui s'échouait sur la barre transversale (70e). Rodriguez décochait ensuite une frappe puissante qui trouve le cadre, mais Courtois était vigilant (75e). Le Real Madrid a été loin d'être parfait et s'est compliqué la tâche, mais assure l'essentiel et enchaîne avec un quatre à la suite, avant la réception de Majorque lors de la cinquième journée. Après cette première défaite, les Andalous devront se relancer face à Villarreal.