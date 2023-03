JT Foot Mercato : le Real Madrid sous haute tension

Madrid est à bout de souffle

Après le match nul 1-1 lors du derby face à l’Atlético, puis le 0-0 au Betis, le Real a laissé filer le Barça, qui comptabilise désormais 9 points d’avance en Liga ! Ce qui a eu le don d’énerver passablement le président Florentino Pérez ! Celui-ci aurait eu une longue discussion avec le coach Carlo Ancelotti, alors que les relations entre les deux hommes seraient de plus en plus tendues. Auprès de ses proches, le président n’hésiterait plus à tacler sèchement son entraîneur. D’ailleurs, Ancelotti n’est pas le seul à être visé par les critiques, puisque Karim Benzema est lui aussi pointé du doigt, mais par la presse et certains supporters. Par exemple, lundi matin Marca titrait sur lui : « Il faut qu’on parle de Benzema ». Le point avancé dans l’article est que KB9 n’est plus que l’ombre du joueur qu’il était la saison passée, même s’il est loin d’être l’unique responsable de cette mauvaise forme madrilène. Autre axe important, le cas de Vinicius commencerait à agacer en interne, et en particulier le vestiaire ! Une information du journal Sport, qui explique que l’attitude du Brésilien énerverait certains joueurs. Ils lui reprocheraient le fait de systématiquement protester contre les décisions arbitrales !

Mbappé est dans toutes les têtes

Thomas Müller est passé en conférence de presse ce mardi, et il a plusieurs fois prévenu l’attaquant français avant le grand match. Il a affirmé que : « Kylian Mbappé est un joueur qui, avec son profil, représente un danger. Il est le joueur qui marque le plus de buts pour le PSG. Mais c’est un sport d’équipe, il faut aussi éviter les passes vers lui et lui donner trop d’espaces. Demain, ce sera un facteur important pour Paris. Chaque point fort a un point faible ». D’ailleurs, il a aussi parlé du Français lorsqu’on lui a demandé qui était son joueur favori du côté de Paris. « Le plus spectaculaire est Kylian, c’est une décision facile. Son explosivité, ses bons choix, c’est super efficace et j’adore ça. Je pense que le monde entier aime le regarder. Mais si notre plan est efficace, il ne va pas s’amuser demain». Pour être complet, sachez que le coach Julian Nagelsmann a également évoqué Mbappé, et globalement toute l’attaque parisienne. « L’absence de Neymar ne change pas grand-chose. Mbappé joue d’entrée, il a déjà changé les choses lors de son entrée au match aller. Le PSG a une idée claire avec Messi et Mbappé en tête. Il faut empêcher les passes vers Messi ».

Harry Kane proche d’un départ

Harry Kane semble bien décidé à quitter son club formateur. Il faut dire que les Spurs ne semblent plus pouvoir jouer le titre outre-Manche, et ça Kane l’a bien compris. Et si de nombreux observateurs semblaient l’envoyer du côté du Bayern Munich, il se pourrait bien qu’il reste en Premier League ! The Sun révèle ainsi que Manchester United serait très confiant sur ses chances de le signer cet été, surtout si Tottenham ne se qualifiait pas pour la Ligue des Champions. D’ailleurs, le clan du joueur, contacté par United, s’est montré assez ouvert à propos de sa venue chez les Red Devils.