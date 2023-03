L’hommage étonnant de Walter Sabatini à Radja Nainggolan

Dans le monde du football moderne, Radja Nainggolan fait figure d’extraterrestre. Habitués aux profils plus lisses, les dirigeants des nombreux clubs dans lesquels le milieu de terrain belge est passé ont sûrement beaucoup de choses à dire sur celui qui a multiplié les frasques sur le terrain aussi bien qu’en dehors. Le sulfureux joueur de 34 ans a notamment été écarté du Royal Antwerp pour avoir vapoté une cigarette électronique sur le banc, alors que c’est formellement interdit. De retour en Italie en Serie B, à la SPAL plus précisément, Radja Nainggolan se refait une santé avec cinq rencontres disputées depuis son arrivée à la fin du mois de janvier dernier.

Et c’est Walter Sabatini, l’ancien directeur sportif de l’AS Rome, qui s’est rappelé au bon souvenir du «Ninja», comme il était surnommé lors de son passage dans la capitale italienne. Invité de la chaîne Twitch de la Gazzetta dello Sport, l’ancien dirigeant romain a déclaré : «honnêtement, je l’aime comme un fils, mais c’est un délinquant. Si vous mettez 7 ou 8 verres devant lui, il va tous les vider. Un à un. Pour lui, la vie est un jeu. Mais au fond, c’est quelqu’un de bien. C’est un excentrique, un fou, et ses coéquipiers auraient dû le comprendre et l’aider davantage. Certains étaient jaloux, envieux, parce que Radja a toujours eu tout ce qu’il voulait, mais sur le terrain, c’est un joueur de haut niveau.» Un hommage assez paradoxal pour celui qui a côtoyé le milieu belge pendant plusieurs années à la Roma et qui garde quand même de bons souvenirs du joueur.

