Bundesliga : le RB Leipzig reprend la tête, le Hertha regagne enfin

Après cinq matchs sans victoire, le Hertha retrouve enfin le chemin du succès. Avec Guendouzi mais sans Tousart, le club de la capitale est allé gagner sur la pelouse d'Augsbourg 3-0 grâce à des buts signés Cunha sur penalty, Lukebakio et Piatek. Il remonte à la 13e place. Toujours dans cette 7e journée, le voisin de l'Union Berlin s'est fait plaisir en battant largement l'Arminia Bielefeld 5-0 et poursuit son bon début de saison en s'adjugeant la 4e place de Bundesliga.

En attendant le choc entre le BvB et le Bayern Munich (à suivre en live sur FM), le fauteuil de leader est à nouveau occupé par le RB Leipzig, qui a désormais un point d'avance sur ses deux rivaux. Le tombeur du PSG en Ligue des Champions cette semaine n'a pas tremblé lors de la réception de Fribourg. Il s'impose avec la manière 3-0 par des buts de Konaté, Sabitzer sur penalty et Angelino. Enfin, Schalke est allé chercher un nul à Mayence 2-2. Stuttgart et l'Eintracht se sont quittés sur le même score, malgré les deux buts d'avance des locaux.

Le classement de la Bundesliga.

Les résultats de l'après-midi :

Stuttgart 2 - 2 Eintracht Francfort : Gonzalez (sp 17e), Castro (37e) ; Silva (61e), Abraham (75e)

Augsbourg 0 - 3 Hertha Berlin : Cunha (sp 44e), Lukebakio (51e), Piatek (85e)

RB Leipzig 3 - 0 Fribourg : Konaté (26e), Sabitzer (sp 70e), Angelino (89e)

Mayence 2 - 2 Schalke 04 : Brosinski (sp 6e), Mateta (45e+2) ; Uth (36e), St. Juste (csc 82e)

Union Berlin 5 - 0 Arminia Bielefeld : Endo (3e), Andrich (13e), Becker (45e+2), Kruse (sp 52e), Teuchert (89e)