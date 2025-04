Le Real Madrid crie encore au complot

Le Real Madrid était condamné à la victoire dimanche soir face à l’Athletic, quelques jours après cette grosse déception européenne et cette élimination en quarts de finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Heureusement pour Carlo Ancelotti et ses hommes, Fede Valverde a réussi à inscrire le seul et unique but de la partie dans le temps additionnel de la seconde période, permettant aux siens de rester à 4 points du Barça au classement de la Liga.

De quoi réconcilier un peu le Bernabéu avec ses joueurs, et même si Kylian Mbappé a été copieusement sifflé, d’autres joueurs comme l’Uruguayen ont été ovationnés. Mais surtout, le club madrilène a, via sa télévision Real Madrid TV, formulé de nouvelles critiques envers l’arbitrage. Depuis des mois déjà, le Real Madrid peste contre les arbitres du championnat espagnol, ainsi que les horaires établis par la Liga pour les rencontres, et il s’en est encore pris aux hommes au sifflet après la victoire face aux Basques.

Un complot pour offrir la Liga au Barça ?

Plusieurs actions font polémique, aux yeux des Madrilènes du moins : le but annulé à Vinicius Jr en raison d’un hors-jeu d’Endrick au départ, ainsi qu’un possible penalty non sifflé sur Jude Bellingham. Le média officiel du club a aussi diffusé des images du duel entre le Barça et le Celta, se plaignant de la non-expulsion de Raphinha et du penalty qui a été accordé en toute fin de partie. C’est un système tiers-mondiste. « C’est rire à la face des fans de foot en général et du Real Madrid. C’est une énorme honte », a-t-on par exemple entendu.

« Dans ce nouveau foot, on siffle ces penaltys quand ils sont contre le Real Madrid. Cette saison, c’est arrivé avec Camavinga contre Osasuna. Si ça c’était penalty, pourquoi ce n’était pas penalty sur Bellingham ce soir ? Martinez Munuera (l’abitre, NDLR) avait déjà volé une Liga au Real Madrid il y a quelques années, et il a été sur le point de signer un doublé », a aussi lancé un des intervenants de la chaîne madrilène, accusant les arbitres de vouloir donner la Liga aux Barcelonais. La Liga est plus que jamais sous tension…