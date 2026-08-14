Barça : l’opération Rodri va coûter 210 M€

Le FC Barcelone pousse en coulisse afin de recruter Rodri (30 ans). Pour le moment, toutes les offres des Catalans ont été refusées par Manchester City, qui veut 70 M€ pour son joueur. Certains médias parlent même de 80 à 82 M€. Les Blaugranas poursuivent donc leurs efforts pour finaliser ce transfert.

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Ce vendredi, AS, indique que cette opération va coûter environ 210 M€ aux Culers. Entre le transfert (80 M€ selon AS, ndlr), son salaire de 15 M€ nets par an pendant 4 ans et les diverses primes et bonus, le FCB va lâcher plus de 200 M€. Mais Rodri en vaut la peine pour les Catalans.