Bayern Munich : les touchantes révélations de Dayot Upamecano sur son bégaiement

Très performant avec le RB Leipzig, Dayot Upamecano a finalement atterri au Bayern Munich cet été, lui dont le transfert en Bavière avait été officialisé dès le mois de février. Rapidement, le défenseur français s'est imposé en charnière centrale pour devenir un titulaire indiscutable (18 matches disputés sur 21 toutes compétitions confondues). Formé à Valenciennes et ensuite passé par le RB Salzbourg, le joueur aujourd'hui âgé de 23 ans a donc gravi les échelons pour se faire un nom, lui qui est désormais international français (6 capes) depuis septembre 2020. Mais rien n'a été simple, surtout durant sa jeunesse.

Pour la Journée mondiale des personnes handicapées, ce 3 décembre, l'ancien Valenciennois s'est en effet livré sur son bégaiement dans un entretien accordé au Parisien. Et le ballon rond l'a beaucoup aidé. «Je dirais que c'est ce qui m'a le plus aidé. J'étais capitaine de mon équipe très jeune, j'ai dû donner de la voix, encore plus à mon poste qui exige beaucoup de communication. Même quand j'étais dans la cour de récréation, j'étais capitaine. Je dégageais quelque chose, c'est sûr», a d'abord expliqué Dayot Upamecano.

«Pendant que les gens se moquaient de moi, moi je travaillais»

Le natif d'Évreux, cible de certaines moqueries lors de sa scolarité, pensait complètement à autre chose sur les pelouses : «ça a été très difficile pendant mon parcours scolaire. Il fallait prendre la parole, c'était des moments durs. Je me suis toujours mis dans la tête qu'il fallait que je parle. (...) J'avais toujours cette petite gêne, mais quand j'arrivais sur le terrain, j'étais une autre personne.» Et rapidement, le principal concerné s'est concentré sur le travail balle au pied.

«Ce n'est pas quelque chose sur laquelle on s'arrêtait (avec ses entraîneurs, NDLR). Je demandais à travailler. On bossait, on bossait... Pendant que les gens se moquaient de moi, moi je travaillais», a conclu le roc défensif du Bayern Munich. Un travail payant puisqu'aujourd'hui, Dayot Upamecano fait des ravages sur les pelouses de Bundesliga et en Europe, en stoppant les attaquants.