Chelsea : le bouleversant message de Charly Musonda

Gêné par des blessures à répétition au niveau du genou, Charly Musonda galère depuis sa signature à Chelsea en 2017. Le milieu belge, prêté au Celtic Glasgow (2018) et Vitesse Arnhem (2018-2020), n'a disputé que trois rencontres la saison passée avec le club néerlandais avant de se blesser de nouveau. Le joueur aujourd'hui de 23 ans enchaîne donc les galères. Pas de quoi cependant le faire craquer. Sur son compte Instagram, le natif de Bruxelles a publié un message très touchant sur sa carrière. Et il ne compte pas baisser les bras.

«Je continuerai à escalader la montagne insurmontable tous les jours pour courir avec le football une fois de plus, car il n'y a pas de meilleure sensation que de prendre quelqu'un et de se sentir vivant. Jusqu'à ce que ce jour vienne, je continuerai à m'entraîner et à croire au retour impossible», a notamment écrit Charly Musonda sur le réseau social.

Le message complet de Charly Musonda :

«Cela fait quatre ans que j'ai joué deux fois de suite des matchs professionnels, trois ans que je n'ai pas joué pour mon club. Deux de ces quatre dernières années, j'ai été blessé au ligament croisé postérieur du genou. Rien d'autre qu'un chagrin d'amour et une peine de cœur.

Les médecins m'ont dit que me faire opérer après une si longue absence serait la fin, une montagne impossible à gravir, voici les mots exacts. Le football me manque tellement, c'est le moins que l'on puisse dire, et je fais tout ce que je peux pour jouer à nouveau. À tous les enfants qui ont un rêve et qui sont blessés ou qui traversent des épreuves monumentales, n'abandonnez jamais ! Je continuerai à escalader la montagne insurmontable tous les jours pour courir à nouveau avec le football, car il n'y a pas de meilleur sentiment que de prendre quelqu'un et de se sentir vivant.

Jusqu'à ce que ce jour arrive, je continuerai à m'entraîner et à croire à l'impossible retour, parce que les plus grands retours semblent toujours être sans issue, et c'est là qu'il faut creuser profondément et vivre pour raconter l'histoire et ne pas mourir dedans. C'est mon histoire et c'est comme ça que je m'entraîne et que je reste prêt, malgré les obstacles, pour revenir un jour.»