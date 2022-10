LdC : le record de la honte pour la Juventus

La Juventus est au plus mal. Troisième de sa poule de Ligue des Champions, derrière le Paris Saint-Germain et Benfica, la Vieille Dame pensait retrouver des couleurs grâce à sa double confrontation avec le Maccabi Haïfa. Vainqueurs 3-1 à l’aller, les Bianconeri pensaient remettre ça ce soir. Or ils se sont inclinés sur le score de 2 buts à 0.

Une défaite synonyme de triste record pour la formation piémontaise. La Juventus n'avait jamais perdu trois des quatre premiers matchs d'une phase de groupes de Ligue des Champions. De quoi mettre Massimiliano Allegri de plus en plus sur la sellette.