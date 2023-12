Loïs Openda sait où il veut jouer après Leipzig !

Arrivé l’été dernier contre 38,5 M€ en provenance du RC Lens, Lois Openda n’a pas mis longtemps à mettre tout le monde dans sa poche au RB Leipzig. Actuel troisième meilleur buteur de Bundesliga avec 10 buts (et 4 en Ligue des Champions), l’attaquant international belge de 23 ans régale.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club allemand, l’ancien Lensois s’est confié dans les colonnes de Bild sur son avenir, lui qui a déjà joué en Belgique (FC Bruges), aux Pays-Bas (Vitesse Arnhem) et en France à Lens. « Je suis ouvert à tout. Peut-être un jour en Angleterre ou en Espagne. Mais pour le moment, je suis totalement concentré sur l’Allemagne et mes tâches avec le RB Leipzig.» Les clubs intéressés peuvent d’ores et déjà préparer le chéquier car Lois Openda devrait coûter très cher…