OM - LOSC : les compositions probables

L’OM, troisième, reçoit le LOSC, cinquième, ce dimanche à 17h15 dans un Vélodrome en ébullition pour une place sur le podium. Un match qui s’annonce haletant et qui avait été marqué par la possibilité de son report ces derniers jours. Une volonté du LOSC qui avait déjà mal goûté le fait que l’affiche soit avancée à cause des élections municipales. Finalement, ce choc de la 27e journée de Ligue 1 se jouera bien en fin d’après-midi. Un détail qui n’a pas l’étoffe pour minimiser un tel rendez-vous qui s’annonce capital dans la course au podium.

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Une victoire olympienne mettrait Lille à huit points, creusant un fossé quasi définitif pour la qualification directe en Ligue des Champions. Les Marseillais arrivent avec une fraîcheur physique supérieure, n’ayant pas joué en milieu de semaine, contrairement aux Lillois marqués par leur élimination jeudi soir face à Aston Villa en Ligue Europa. De ce fait, les deux équipes vont arriver avec des formes différentes mais les deux entraîneurs devront assurément remporter la bataille tactique pour remporter la rencontre.

Bataille de 4-3-3

Restant sur trois victoires de rang dans l’élite, Habib Beye ne va pas déroger à un 4-3-3 hybride qu’il aligne de plus en plus ces derniers temps. Geronimo Rulli sera dans les buts. Beye devrait jouer avec une défense à 4 composée de Weah, Pavard, Balerdi et Medina. Au milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia devrait accompagner Pierre-Emile Højbjerg et Quinten Timber. Devant, Igor Paixao devrait épauler Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang. Du grand classique pour Beye qui aligne son équipe-type en l’absence de Nayef Aguerd.

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En face, Bruno Genesio doit composer avec les absences de Gaëtan Perrin et Benjamin André. Aux cages, Berke Ozer devrait prendre place. Devant lui, une arrière-garde composée de Tiago Santos, Nathan Ngoy, Aissa Mandi et Calvin Verdonk devrait débuter. L’ancien coach de l’OL et de Rennes devrait opter pour un entrejeu renforcé avec Nabil Bentaleb, Ayyoub Bouaddi et Ngal’ayel Mukau. Devant, les ailes devraient être dynamisées par Felix Correia et Hakon Haraldsson tandis que Matias Fernandez-Pardo devrait être aligné en pointe.