OM : Bernard Tapie réagit aux incidents

Ces derniers jours, rien ne va plus à l’OM. Outre les mauvais résultats, les supporters sont en colère contre la direction. Ce samedi, une centaine d'aficionados ont fait irruption dans le centre d’entraînement olympien et des échauffourées ont eu lieu. Une situation tendue qui a contraint les autorités à reporter la rencontre entre Marseille et Rennes.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à La Provence, l’emblématique Bernard Tapie est revenu sur les incidents de ce samedi. L’ancien président marseillais comprend la colère des Ultras mais n’accepte pas les violences. « Leur frustration et cette colère, on les comprend. Mais on ne peut les accepter de cette façon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de se laisser aller à de tels actes vis-à-vis du club. Et je ne parle pas d'Eyraud. Je parle bien du club, de l'institution Olympique de Marseille. (…) Tant que leur colère est dans l'affichage, dans la rue ou au stade, ça passe. Mais là, c'est trop. »