OL : Jean-Michel Aulas s’en prend à Santiago Cucci

Dans un entretien accordé à L’Equipe, le président exécutif de l’Olympique Lyonnais Santiago Cucci a affirmé que la nouvelle direction tente de reconstruire le club «avec ce qu’il (Jean-Michel Aulas, ndlr) nous a laissé et être malins pour construire à partir de cela.» Une déclaration perçue comme une provocation par l’ex-président des Gones, qui a tenu à lui répondre depuis son compte Twitter.

«Un petit peu de respect s’il vous plaît : 76 titres avec les équipes de notre Olympique Lyonnais (masculine et féminine, ndlr). J’adorerais vous aider car avec 9% du capital, je reste le 2ème actionnaire du Groupe côté OLG (OL Groupe, ndlr) et j’ai encore plus que quiconque intérêt à ce que les résultats très bons. Allez l’OL», a déclaré l’ancien dirigeant rhodanien sur ses réseaux sociaux. Ambiance.

