PSG - Nantes : Ludovic Blas reconnait que son but n’était pas volontaire

Auteur du premier but nantais après une entame de match catastrophique, Ludovic Blas n’aura finalement pas pu éviter la défaite des siens (2-4) sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Interrogé en zone mixte sur son but - l’ancien Guingampais avait relancé le FCN après avoir éliminé Vitinha, résisté à Nordi Mukiele et trompé Gianluigi Donnarumma en angle fermé - le Français de 25 ans a finalement reconnu que cette réalisation n’était pas volontaire.

