Premier League : Benjamin Šeško prend enfin son envol à Manchester United

Et si Benjamin Šeško avait enfin lancé son aventure à Manchester United ? Courtisé par plusieurs cadors européens l’été dernier, l’international slovène (45 sélections) avait finalement choisi de rejoindre les Red Devils contre un gros chèque en provenance de Leipzig. Auteur de saisons prolifiques en Bundesliga, il arrivait à Old Trafford avec l’étiquette d’un buteur promis à un grand avenir. Mais ses débuts en Premier League se sont révélés bien plus compliqués que prévu.

Muet lors de ses premières apparitions, il avait dû attendre la fin septembre pour ouvrir son compteur face à Brentford, avant d’inscrire une seconde réalisation quelques jours plus tard contre Sunderland. Malgré ses premiers éclairs, l’attaquant de 22 ans a rapidement été la cible de nombreuses critiques. Avec seulement deux buts et une passe décisive lors de ses onze premiers matches, certains observateurs, tels que Gary Neville, pointaient un rendement insuffisant pour un joueur recruté à plus de 75 millions d’euros. Mais depuis quelques semaines, la tendance s’est totalement inversée.

Šeško enfin lancé

Buteur décisif sur la pelouse de West Ham le 10 février (1-1), avant de récidiver à Everton une semaine plus tard (0-1), l’attaquant slovène avait parfaitement résumé son état d’esprit. « Pour moi, chaque fois que j’entre en jeu, il est important d’essayer d’aider l’équipe. C’est pour cela que je suis là. Que ce soit pour cinq minutes ou 90 minutes, cela n’a pas vraiment d’importance. » Une mentalité récompensée dimanche après-midi face à Crystal Palace, où il a de nouveau inscrit le but de la victoire (2-1). Cette fois-ci dans la peau d’un titulaire. « C’est un très bon joueur, nous voulions simplement lui redonner confiance. Il est très conscient qu’il doit marquer chaque semaine pour ce club », a d’ailleurs salué Bruno Fernandes, passeur décisif sur son but.

Avec six réalisations lors de ses sept dernières apparitions, dont quatre lors des quatre dernières rencontres, Šeško est désormais l’un des attaquants les plus en forme de Premier League. En 2026, seul Igor Thiago a davantage marqué que lui en championnat. « Ce n’est pas un pari. Benjamin est dans une bonne passe et il a eu un impact majeur ces dernières semaines. Il apprend ce que cela fait de jouer ici. Nous sommes là pour l’aider et je suis sûr que cela continuera. Il est prêt à faire tout ce qu’il faut », a confié son entraîneur Michael Carrick après le succès face aux Eagles. Une efficacité retrouvée qui explique en partie la belle dynamique de Manchester United, actuel 3e du championnat. Les Red Devils tenteront dorénavant de consolider leur place sur le podium mercredi sur le terrain de Newcastle United, avec un Benjamin Šeško plus que jamais lancé.