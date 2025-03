Le FC Barcelone donne des nouvelles d’Iñigo Martinez et Marc Casado

Blessés, Iñigo Martinez et Marc Casado resteront sur la touche lors de cette trêve internationale. Ce lundi matin, par le biais d’un communiqué, le FC Barcelone a d’ailleurs donné des nouvelles de ses deux protégés. «Les tests effectués ce matin ont confirmé que le joueur de l’équipe première Iñigo Martinez souffre d’une paraméningite interne au genou droit. Le joueur sera soigné à Barcelone sous la supervision du service médical du Club», précise tout d’abord le Barça.

Avant d’ajouter : «les examens effectués ce matin ont montré que le joueur de l’équipe première Marc Casado souffre d’une lésion ligamentaire au genou droit. D’autres tests sont en cours pour déterminer l’étendue exacte de la blessure et le traitement à suivre». Selon la SER, ce dernier devrait être out pendant 2 à 3 mois. Pour rappel, l’Espagne de Luis de la Fuente a choisi de convoquer Dean Huijsen et Aleix Garcia pour compenser ces deux absences.