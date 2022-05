OM-OL : la terrible semaine des Marseillais

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille, lundi matin dernier, avait tout pour avoir le sourire et surtout des rêves plein la tête. Les hommes de Jorge Sampaoli venaient de battre Reims à l’arrachée (1-0) et s’apprêtaient à vivre une semaine de toutes les émotions avec une demi-finale aller de Conférence League a Rotterdam contre le Feyenoord avant d’accueillir l’OL à l’Orange Vélodrome. Mais rien ne s’est passé comme prévu.

Après avoir pris un sacré bouillon en première période en terres néerlandaises et avoir subi une incroyable erreur de Duje Caleta-Car sur le coup d’envoi de la seconde mi-temps, Dimitri Payet et les siens n’ont pu faire mieux que de perdre trois buts à deux. Ils devront par conséquent faire un exploit à Marseille, ce jeudi, pour vivre une nouvelle finale européenne. On pensait qu’ils allaient ainsi se racheter dans un Vélodrome plein à craquer ce dimanche lors de l’Olympico. Si l’arbitrage n’a pas été en leur faveur, ils ont quand même livré une piètre performance. Ils se sont inclinés par trois buts à zéro et ont vu leur avance fondre. Ils n’ont plus que trois points d’avance sur Monaco et Rennes.

L’OM peut tout perdre

Interrogé sur tout ça en zone mixte après le match dimanche soir, le portier phocéen Pau Lopez a justement avoué que la semaine a été compliquée tout en se tournant déjà vers la demi-finale retour de jeudi en Ligue Europa Conférence : «ce n'est pas la première fois que ça se passe, ça fait beaucoup de fois qu'on prend des buts. On perd un peu la tête et donc c'est plus difficile. Demain sera un autre jour mais cette semaine a été très mauvaise. Il y aura beaucoup de gens aussi au stade ici, et on doit faire notre travail.»

Cette semaine a donc été celle de toutes les désillusions et il va falloir être fort mentalement pour s’en remettre. La fin de saison en dépend. Aujourd’hui, l’OM peut perdre absolument tout : une finale de coupe d’Europe et surtout un podium en fin d’année alors qu’ils l’ont occupé une bonne partie de l’année. Si le soleil est à son zénith en ce moment à Marseille, pas sûr que tout soit au beau fixe lors de la reprise de l’entraînement cette semaine où la fatigue pourrait se faire sentir, même si Pau Lopez a avoué que ce n'était pas l'une des causes des derniers résultats négatifs.