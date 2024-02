PSG-Rennes : Baptiste Santamaria frustré du résultat

Devant au score jusque dans les derniers instants de la rencontre, le Stade Rennais a finalement concédé le match nul (1-1) face au PSG. Un nul concédé sur la dernière action du match, après un penalty validé par la VAR et transformé par Gonçalo Ramos. Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, Baptiste Santamaria, le milieu de terrain rennais, est apparu frustré.

«Oui, c’est frustrant, surtout à la fin… on a été solide tout le match, ça aurait été bon pour toute l’équipe de gagner. On était rodé, il y avait des nouveaux joueurs importants et c’est une bonne partie ce soir. Sur le penalty ? De ce que je vois, il n’y a pas grand chose, après l’arbitre dit qu’il y a contact. C’est rageant dans les arrêts de jeu quoi», a expliqué le joueur de 28 ans.