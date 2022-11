Mercato : la grosse condition de Chelsea pour accueillir Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

L'interview de Cristiano Ronaldo avec Piers Morgan a fait le tour du monde. Dans ce long entretien avec le célèbre journaliste anglais, la vedette portugaise a fait le tour complet, de son avenir en passant par Erik ten Hag, profitant au passage pour régler ses comptes avec bien du monde. Maintenant, la question que tout le monde se pose est la suivante : quel club va l'accueillir ?

Il faut dire qu'il y a plein de facteurs qui vont compliquer la tâche à Jorge Mendes, du moins, si le but de l'attaquant et de son entourage est de rester en Europe : son âge déjà avancé, son salaire conséquent, sa sortie médiatique qui peut être considérée comme problématique par bien des clubs... Autant dire que contrairement à ce qui aurait pu se passer il y a quelques années, ça ne va pas forcément se ruer sur lui.

La star dont a besoin Chelsea pour se redresser ?

Si on se fie aux informations du Mirror ce dimanche, il y a tout de même un gros club prêt à offrir un dernier challenge au natif de Madère. Il s'agit de Chelsea. Mais les Blues n'accueilleront le Portugais qu'à une condition : qu'il soit laissé libre de tout contrat par les Red Devils. Dans le cas où il soit libéré, l'écurie londonienne foncera, et ce alors que les dernières informations parues outre-Manche expliquaient que Chelsea avait premièrement dit non à la légende du Real Madrid.

Il faudra donc qu'il soit gratuit, puisque les Blues ne veulent pas payer d'indemnité de transfert. Tout dépendra donc de Manchester United, alors que la direction du club mancunien étudie ses options, d'un point de vue légal notamment. Elle pourrait être réticente à mettre fin au contrat de son joueur si c'est pour que ce dernier termine chez un rival anglais. Affaire à suivre donc, mais Chelsea se tient prêt à dégainer, alors que l'équipe de Graham Potter pointe à une triste huitième place en Premier League...