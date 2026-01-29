OM : Raymond Domenech se moque de Roberto De Zerbi

Le retour de bâton est rude pour Roberto De Zerbi. Après avoir accusé la presse française de le critiquer à cause de sa nationalité, l’Italien risque d’être à court d’argument après la soirée catastrophique de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. En tout cas, il y en a un qui n’a pas raté le coach marseillais.

C’est Raymond Domenech. «L’OM éliminé, pas par Benfica, mais par une gestion désastreuse d’un effectif pourtant de qualité. On va enfin en parler peut-être», a-t-il posté sur son compte X, avant de conclure avec un emoji mort de rire. Roberto De Zerbi appréciera.