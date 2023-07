PSG, Barça : Bernardo Silva affiche sa préférence !

Après avoir réalisé le triplé Coupe - Championnat - Ligue des Champions la saison dernière, Bernardo Silva semble prêt à quitter Manchester City. À ce titre, ses envies d’ailleurs ont suscité pas mal de réactions à travers l’Europe. Outre le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone nourrit le rêve de signer le Lusitanien comme l’a laissé entendre le directeur sportif catalan Joan Laporta, de passage à la cité sportive Joan-Gamper, mardi. Courtisé de toute part, le principal intéressé semble avoir tranché sur sa future destination. En effet, AS relaye que le joueur de 28 ans, passé par le Benfica Lisbonne et l’AS Monaco, a un penchant pour le Barça. Bernardo Silva aurait demandé à son agent, Jorde Mendes, d’explorer toutes les solutions possibles pour rallier la Catalogne cet été.

Le média espagnol rappelle au passage que le joueur avait déjà fait part à son entraîneur, Pep Guardiola, son intention de quitter le club mancunien la saison dernière. Et à l’époque, le Portugais affichait déjà sa préférence pour le club catalan. Toutefois, un éventuel transfert cet été à Barcelone semble impossible. À contrario de son ex-compatriote Ilkay Gündogan, recruté libre, Bernardo Silva reste lié à Manchester City jusqu’en juin 2025. De plus, sa valeur marchande est évaluée à hauteur de 80M€, un montant inaccessible pour la direction catalane compte tenu de ses difficultés financières et de son obligation à alléger la masse salariale de son effectif.

