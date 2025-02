Real Madrid : ce qu’a dit Jude Bellingham à l’arbitre

C’est une scène qui a fait le tour de la presse espagnole et même mondiale ce samedi. Lors de la rencontre entre Osasuna et le Real Madrid, Jude Bellingham a été exclu directement par l’arbitre du match Jose Luis Munuera Montero pour protestation. Un fait rare qui laissait sous-entendre des mots forts de la part de l’Anglais pour pousser l’arbitre à dégainer le rouge immédiatement.

Les antennes de Movistar ont capté les échanges entre l’arbitre Jose Luis Munuera Montero et Luka Modric qui réclamait des explications. «Il m’a dit : fuck you !» explique l’arbitre à Modric. La chaîne espagnole a aussi dévoilé les séquences avec Bellingham directement. «Je te parle avec respect» lance-t-il avant de glisser un «Fuck you !» dans la foulée selon l’arbitre. Sur les images, le joueur semble prononcer "Fuck off" plutôt, une version qu’il a aussi confirmée en zone mixte. Un mot qui n’a pas du tout le même sens…