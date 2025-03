Wojciech Szczęsny pose déjà un énorme casse-tête au Barça

Avec l’expulsion de Pau Cubarsi dès la 21e minute de jeu hier face à Benfica, on a un temps cru voir les fantômes du PSG ressurgir. Mais c’était sans compter sur l’épatant Wojciech Szczęsny, auteur d’un match absolument sensationnel pour assurer la victoire à son équipe (0-1). Si son arrivée au Barça avait été escortée de quelques doutes après plusieurs mois d’inactivité (il est sorti de sa retraite pour une dernière pige, ndlr), le Polonais de 34 ans confirme match après match qu’il n’était pas une erreur de casting. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans blaugranas en viennent même à réclamer sa prolongation de contrat à l’issue de la saison.

Au regard de ses récentes prestations, on peut les comprendre : 6 clean sheet sur ses 8 derniers matchs, et 8 arrêts, rien qu’hier, face à Benfica. L’ancien portier de la Juventus n’a d’ailleurs toujours pas perdu après 14 matchs joués sous ses nouvelles, et vraisemblablement, dernières couleurs. « Mon meilleur match n’est pas encore arrivé. Mais j’ai demandé à Pedri quel sport je pratiquais pour ne pas avoir été élu homme du match», plaisantait-il hier soir après la rencontre. Le MVP du soir, dans la foulée, lui rendait évidemment hommage : «je donne à Szczesny mon trophée de MVP. Il le mérite, il a tout arrêté, souriait l’Espagnol. La dernière fois, il n’est pas parti d’ici heureux (le Barça avait encaissé 4 buts malgré la victoire, ndlr), mais aujourd’hui, il nous a tellement sauvés… Dès le début, il a réalisé de superbes arrêts. On est heureux de l’avoir ici».

Le Barça pense à le prolonger

«Son exploit, sa performance prodigieuse, est historique. Pour la première fois dans l’histoire de la C1, une équipe a remporté un match à l’extérieur malgré 68 minutes de jeu en infériorité numérique. Curieusement, le record précédent était déjà le sien, lorsque la Juve avait gagné à Valence en 2018 en jouant 62 minutes avec un homme de moins en raison de l’expulsion de Cristiano Ronaldo. Incroyable», écrit Mundo Deportivo sur celui qui a désormais droit à un chant à son honneur chez les aficionados catalans.

Relevo ajoute : «il s’agit du match avec le plus grand nombre d’arrêts réalisés par un gardien du Barça en Ligue des Champions au cours des cinq dernières saisons. Tek a absolument tout arrêté. La progression de Szczesny au cours de ces 43 jours a été fulgurante. Le temps donne raison à Hansi Flick, à tel point que la direction sportive envisage sérieusement de renouveler le contrat de Tek pour une saison supplémentaire.» Quid de l’avenir de Marc-André ter Stegen, toujours sur le flanc après sa grave blessure ? Chez de nombreux supporters blaugrana, l’Allemand s’apparente désormais à de l’histoire ancienne… Reste à voir si la direction blaugrana l’entendra de cette oreille.