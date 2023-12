OL : ça se complique sérieusement pour Dejan Lovren

En un an, Dejan Lovren a connu les montagnes russes. Après plusieurs années de bons et loyaux services, le Croate a quitté le Zénit Saint-Pétersbourg quand l’Olympique Lyonnais est venu frapper à sa porte. En quête d’un défenseur central expérimenté, solide et capable d’accompagner les jeunes Castello Lukeba et Sinaly Diomandé, les Gones ont pensé au natif de Zenica, qui cochait toutes les cases. Très rapidement, il a rejoint les rangs de l’équipe dirigée à l’époque par Laurent Blanc. Dix ans après son départ pour Southampton, le trentenaire a montré qu’il en avait encore sous le pied.

La suite après cette publicité

En effet, il a livré des prestations convaincantes tout en épaulant les jeunes joueurs. Leader défensif, il est aussi devenu l’un des tauliers d’une équipe qui manquait de caractère. Et on ne peut pas dire que l’ancien joueur de Liverpool en manque. Après six mois concluants (21 titularisations en 21 matches, 1 but), le Croate était attendu au tournant cette saison 2023-24. Mais il a mal démarré ce nouvel exercice puisqu’il est sorti sur blessure après 10 minutes de jeu lors de l’amical face à De Treffers, équipe de D3 néerlandaise (2-1).

À lire

OL : la réponse forte de Rayan Cherki sur son avenir

Un début de saison perturbé par une blessure

Victime d’une lésion musculaire, Lovren, qui avait déjà fini la saison blessé, est parti du mauvais pied. Éloigné des terrains et impuissant, il a très mal vécu le mauvais début de saison des Gones. Il avait malgré tout eu quelques mots pour les supporters du groupe Lyon 1950 qui avaient déployé une banderole pour soutenir les joueurs blessés (Mata, Lopes et Lovren). «Je ne sais pas quoi dire à part merci pour votre soutien. Je suis plus frustré que vous les fans, certaines choses ne sont pas pour le moment comme elles devraient être. Tellement de choses que je voudrais dire, mais il vaut mieux se taire pour le moment.»

La suite après cette publicité

La meilleure réponse, il le sait très bien, est sur le terrain. Justement, Lovren a fait son grand retour le 8 octobre dernier à l’occasion de la réception du FC Lorient (3-3). Sur le pré 90 minutes, il a enchaîné ensuite face à Clermont (90 minutes). Un match où il est totalement passé au travers, lui qui a semblé aussi très agacé. Remplaçant lors de la première victoire de la saison face à Rennes (1 minute de jeu) et face à Lille (26 minutes de jeu), il a retrouvé le onze de départ quand Pierre Sage a pris les commandes de l’équipe en lieu et place de Fabio Grosso.

Pierre Sage l’a titularisé à chaque fois

En effet, il a été dans le onze lors des 5 rencontres dirigées par le coach de 44 ans. Ce dernier compte sur l’expérience mais aussi les qualités physiques, l’impact et l’engagement de son joueur pour apporter aux siens. S’il a essayé d’apporter tout ça, il n’a pas souvent convaincu. En effet, il a multiplié les prestations moyennes voire ratées. Il a manqué de tranchant, a perdu des ballons et a été souvent pris de vitesse. Cela a été le cas face à l’OM, comme toute son équipe d’ailleurs, ou contre le TFC. Il a été un peu mieux face à Monaco. Hier soir, pour la dernière de l’année 2023, Lovren n’a pas livré un très grand match.

La suite après cette publicité

Le Croate a fait de son mieux mais il a perdu quelques ballons et a été moins solide que Duje Caleta-Car et Jake O’Brien, avec lesquels il évolue dans cette fameuse défense à trois. A la mi-saison, Lovren (9 matches, 7 titularisations), qui a été expulsé face aux Canaris, ne montre pas le même visage que lors de ses six premiers mois. Il fait partie des cadres qui ont connu de grandes difficultés cette saison. Il a d’ailleurs montré plus de caractère lors de ses prises de parole devant la presse que sur le rectangle vert. Il y a quelques jours, après l’Olympico, il avait tapé du poing sur la table.

Lovren arrive à un tournant

«Je réfléchis beaucoup avant de parler, car je veux faire attention à ce que je dis. J’ai peur de m’énerver oui. (…) Il faut changer beaucoup de choses. Des choses que je ne peux pas évoquer ici. J’ai toujours confiance en cette équipe. C’est difficile parce que parfois les joueurs n’ont pas confiance en eux. Mais on a besoin de tout le monde. Tout le monde doit tout donner, on a besoin d’être solide. Et dans tous les domaines. Ça ne suffit pas de jouer un match, on a besoin de tout le monde à 100%. Et personnellement, quand je vois les derniers matches, on n’est pas à 100%.»

La suite après cette publicité

Mais c’est un Lovren qui n’est pas 100% avec lequel l’OL doit avancer cette saison. Le roc de 34 ans n’arrive pas à évoluer à son meilleur niveau. Ce qui interroge au sein de l’écurie lyonnaise, où on ne ferme pas la porte à son départ nous a-t-on fait savoir. Comme Sinaly Diomandé, il ne sera pas retenu, d’autant que Lyon veut recruter un autre central. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le vice-champion du monde 2018, dont le salaire est de 400 000 euros par mois selon L’Equipe, arrive à un tournant et n’est pas dans une situation très confortable. Un an après son retour, la donne a changé pour Dejan Lovren. Tout va décidément très vite dans le football, surtout à Lyon.