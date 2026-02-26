Barça : gros coup dur pour Frenkie de Jong

Coup dur pour le FC Barcelone et Frenkie de Jong (28 ans) ! En effet, le milieu de terrain des Catalans (leader du championnat) vacille à nouveau durant cet exercice 2025-2026. Alors que le Néerlandais enchaînait comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Hansi Flick, il a brutalement dû quitter la dernière séance d’entraînement blessé. Selon des sources proches du club et des informations confirmées par Sport, il s’agirait d’une blessure au biceps fémoral, l’éloignant des terrains entre trois et quatre semaines, même si le Barça attend encore les examens médicaux pour confirmer le diagnostic. Ce nouveau coup dur, synonyme d’une rechute de plus dans un secteur assez fragilisé, vient donc déstabiliser les plans du coach de 61 ans en Catalogne.

Après le retour de Pedri dans l’entrejeu, c’est finalement De Jong qui file à l’infirmerie. Par ailleurs, si la tendance se confirme, l’addition sera lourde pour le joueur de 28 ans, puisqu’il pourrait manquer sept matchs toutes compétitions confondues. Un forfait probable avec les Pays-Bas lors de la trêve internationale est également à prévoir. Pour le moment, sa demi-finale retour de Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid et les huitièmes de finales de Ligue des champions (contre le Paris Saint-Germain ou Newcastle), sont clairement à oublier. Reste à savoir s’il sera prêt pour la rencontre contre le Rayo Vallecano, prévue le 22 mars prochain au Spotify Camp Nou.