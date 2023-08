RC Lens : qui est Chuba Akpom, la priorité pour remplacer Lois Openda

Durant son mercato d’été, le RC Lens a très bien vendu Loïs Openda au RB Leipzig. Le club allemand a déboursé 46 millions d’euros, hors bonus, pour s’offrir les services de l’attaquant belge. Mais il faut maintenant remplacer un buteur qui s’est révélé dès sa première saison en Ligue 1, avec 21 buts inscrits. Un objectif encore loin d’être atteint par les Artésiens. Après l’échec Lévi Garcia, plusieurs pistes ont émergé, telles qu’Habib Diallo, Boulaye Dia, Michy Batshuayi ou encore Folarin Balogun, mais rien n’a abouti.

Dernièrement, on apprenait, par le biais de la presse anglaise, que le RC Lens se penchait sur Chuba Akpom. Le Londonien de 27 ans devient donc actuellement la piste la plus probable pour remplacer Loïs Openda à la tête du club nordiste. Mais que vaut vraiment l’attaquant de Middlesbrough ? Jeune natif des quartiers de Londres, Akpom a rejoint Arsenal à l’âge de six ans, où il a réalisé toute sa formation avant de signer avec les Gunners et d’y faire ses débuts en remplaçant, lors d’une victoire face à Sunderland en 2013 (3-1).

Révélation du Championnat grec

Malgré ses sélections avec les jeunes des Three Lions et ses belles performances avec les Gunners - dont notamment un triplé lors d’un tour de FA Youth Cup contre Peterborough United, en 2014 (6-1) - Chuba Akpom va enchaîner les prêts dans plusieurs clubs anglais. Passé par Brentford et Coventry City en League One, puis à Nottingham Forest, Hull City et Brighton en deuxième division anglaise, puis Saint-Trond en Belgique, Chuba Akpom ne réussira pas à s’imposer dans ses clubs. Seulement sept buts inscrits avec Hull City (46 rencontres) et six avec Saint-Trond (16 rencontres) en six prêts différents.

Salué pour sa vitesse et sa percussion, le Baby Gunner ne parviendra pas à confirmer ses bons débuts en équipe jeune. Mais c’est en 2018 et lors d’un transfert au PAOK Salonique que Chuba Akpom va enfin montrer ses qualités. Lors de sa première année en Grèce, il a été salué par la presse locale comme un acteur clé dans la course au titre. Vainqueur du Championnat et de la Coupe nationale, où il inscrira le but de la victoire contre l’AEK Athènes, l’Anglais a enfin montré ses qualités offensives.

Confirmation à Middlesbrough

Après ses 10 buts marqués en une saison, Middlesbrough en a profité pour enrôler le buteur. Là encore, Akpom va connaître des débuts compliqués et des tensions avec l’entraîneur de Boro, Chris Wilder, qui sera débarqué. Mais après l’arrivée de la légende Michael Carrick en janvier dernier, qui va repositionner le joueur derrière un autre attaquant, tout va changer pour lui. «La façon dont il prend le ballon, à la fluidité avec laquelle il se déplace avec le ballon dans l’espace. Techniquement, en passant par les rangs d’Arsenal, il a acquis cette base. Je voulais juste le libérer un peu et jouer sur ses points forts», a expliqué Carrick. Une position qui lui permettait d’avoir de l’espace et de valoriser sa vitesse.

Auteur d’un total de 28 buts en 40 matches de Championnat, il a logiquement été élu Soulier d’Or de la deuxième division anglaise et membre de l’équipe-type de la saison. De quoi logiquement attirer les clubs plus huppés, dont le RC Lens. En fin de contrat en 2024, le joueur formé à Arsenal pourrait logiquement être sur le départ cet été. Même s’il ne souhaite pas partir. «Je veux rester. J’ai dit clairement que je me sentais chez moi ici, donc je pense que le fait de dire cela montre que j’aimerais rester», a-t-il déclaré au Northern Echo.

Malgré tout, le RC Lens veut faire de lui son nouvel attaquant et son profil correspond à celui de Loïs Openda. L’ancien du PAOK Salonique a fait l’objet d’une offre d’environ 9 M€ en provenance de Lens, refusée par le club anglais, qui évalue son attaquant autour des 15 M€, selon Sky Sports. Selon nos informations, Lens travaille bien sur cette piste. Akpom fait partie de l’agence de joueurs de Moffi, Balogun, Mavididi ou encore Bukayo Saka et Jadon Sancho.