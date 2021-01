Naples, OM : coup d'accélérateur dans le dossier Arkadiusz Milik ?

Depuis plusieurs jours maintenant, Arkadiusz Milik est annoncé avec insistance du côté de l'Olympique de Marseille. Un accord aurait même été trouvé entre l'attaquant polonais et le club phocéen mais il restait un problème à régler : le Napoli, et plus particulièrement son président Aurelio De Laurentiis. Récemment, les médias italiens affirmaient que le boss des Partenopei avaient déposé quelques plaintes à l'encontre du joueur.

La suite après cette publicité

Il fallait donc régler tout cela avant un transfert du côté de la Canebière et les dernières nouvelles de l'autre côté des Alpes semblent plutôt bonnes. Selon les informations de Sky Italia, De Laurentiis aurait retiré toutes ses plaintes à l'encontre d'Arkadiusz Milik. Le média transalpin explique que maintenant, seuls les derniers détails seraient à peaufiner...