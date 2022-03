EdF : le message de Didier Deschamps à Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé (24 ans) fait partie des "grands absents" de la dernière liste dévoilée par Didier Deschamps pour affronter la Côte d'Ivoire (25 mars, à Marseille) puis l'Afrique du Sud (29 mars, à Lille), en match amical. Une absence remarquée, tant l'attaquant du FC Barcelone affiche globalement de belles choses sous les ordres de Xavi Hernandez ces dernières semaines, à l'instar de son doublé de passes décisives lors du Clasico sur la pelouse du Real Madrid (4-0) dimanche, en Liga. Présent en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur des Bleus a fait passer un message au champion du monde 2018.

« C’est bien vous êtes dans la tradition de me parler de ceux qui ne sont pas là », a-t-il dans un premier temps lancé, avec un brin d'amertume, à un journaliste dans l'auditorium de Clairefontaine. « Vous ne m’en auriez pas parlé jeudi mais hier il a été bon, oui c’est comme ça. Vous auriez pu me dire la même chose pour Ben Yedder si je ne l’avais pas pris et qu’il avait été ensuite décisif contre le PSG. Je suis content pour Ousmane, je sais ce qu’il est capable de faire, on verra en juin. » S'il continue comme ça, difficile de ne pas voir Ousmane Dembélé réintégrer l'équipe de France au plus vite.